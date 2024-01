Minaccia di uccidere il marito, arrestata una 48enne

Una donna albanese di 48 anni è stata arrestata a Figline Incisa (Firenze) la sera del 5 gennaio per aver minacciato di uccidere il marito, un toscano di 68 anni, mentre era ubriaca. La coppia, sposata da 20 anni, aveva vissuto una crisi nel settembre scorso, con la donna che minacciava il marito di morte durante i suoi attacchi d'ira. Nonostante il marito avesse precedentemente denunciato la moglie per maltrattamenti, aveva ritirato la querela per timore di ripercussioni sulla loro figlia adolescente. La sera dell'arresto, la donna avrebbe minacciato il marito con un foulard per strangolarlo, portando il marito a chiamare il numero di emergenza 112. La donna è attualmente in attesa dell'udienza di convalida del giudice.