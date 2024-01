Monaco (Misto) segue il Consiglio da remoto, la Lega attacca. Santarelli: "Solidarietà"

Polemica a Firenze. Michela Monaco, ex Lega e oggi nel Gruppo Misto, ha ricevuto l'ok per seguire i lavori del Consiglio comunale da remoto. Monaco è in Veneto per alcune cure fisioterapiche legate alla sua malattia.

La scelta di farle seguire i lavori da remoto è stata attaccata da Federico Bussolin, capogruppo Lega, che ha accusato la maggioranza di avere bisogno di voti.

“Solidarietà a Michela Monaco per quanto accaduto. La Lista Civica Nardella – spiega il capogruppo Luca Santarelli – ha subito detto sì alla richiesta della consigliera di partecipare ai Consigli comunali di gennaio da remoto, per comprovate esigenze di vita primarie. Questo non solo perchè ció lo prevede il regolamento del Comune, ma perchè lo richiede la sensibilitá verso chi, come Michela, nonostante le mille difficoltà, cerca di non mancare mai ai suoi impegni istituzionali. Evidentemente a parte dell’opposizione manca questa sensibilità e prevale la strumentalizzazione ai fini della campagna elettorale”.