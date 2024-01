Oltre 900 euro per gli ospedali di Gaza dalla serata di San Silvestro a Porcari dell'Associazione Musica Monteggiori

Oltre 900 euro per gli ospedali di Gaza. È questo il risultato della serata di solidarietà organizzata per la notte di San Silvestro dall’Associazione Musica Monteggiori nella sede di SPAM! a Porcari.

Il denaro è già stato consegnato all’organizzazione di volontariato PCRF-Italia (Palestine children’s relief fund), che da decenni organizza missioni di medici volontari di tutto il mondo in Palestina.

Merito della raccolta l’impegno di tutti, dagli organizzatori ai musicisti, che hanno fornito la propria prestazione in forma gratuita, consentendo di destinare l’intero ricavato per l’obiettivo.

La serata, dal titolo Cominciamo bene!, ha visto sul palco l’ensemble dell’Associazione Musica Monteggiori, diretta da Bruno Romani. Una formazione di 12 musicisti, provenienti da tutta italia e di diversa estrazione musicale, che ha accompagnato i presenti fino alla mezzanotte, per festeggiare con il consueto brindisi l’arrivo del 2024.

Un modo diverso, forse un unicum, per iniziare l’anno in allegria ma senza dimenticare il proprio contributo per un mondo migliore.

Fonte: Ufficio Stampa