Danneggiato dall'alluvione, storico panificio a La Catena riapre dopo due mesi

Dopo due mesi ha riaperto i battenti, finalmente col sorriso sulle labbra. Sono passati quasi sessanta giorni da quella nottata terribile tra il 2 e il 3 novembre quando un'alluvione colpì la Toscana e anche La Catena di San Miniato. Il Panificio Colangelo, realtà storica della frazione, aveva subito danni e sia il negozio sia il laboratorio erano stati allagati. Il giorno della rinascita però è arrivato.

"Oggi ha riaperto il Panificio Colangelo de La Catena" ha scritto Simone Giglioli, sindaco sanminiatese. "Non ha bisogno di presentazioni, attività ultra trentennale e conosciutissima da tanti sanminiatesi per la sua produzione di pane, dolci e schiacciate. L'attività e il laboratorio erano stati fortemente compromessi dagli eventi alluvionali del 2 novembre, dall'esondazione del Rio San Bartolomeo".

Ancora Giglioli: "Oggi sono riusciti, due mesi dopo, a riaprire! Sono stato presente, anche per ringraziare la famiglia Colangelo della loro tenacia e forza, perché non si sono arresi. Speriamo che oltre ai ristori già stanziati della Regione, presto possano arrivare anche i soldi dello Stato per tutte le attività toscane che, come il Panificio Colangelo, hanno avuto ingenti danni".