Peschereccio finisce contro gli scogli del porto di Viareggio: salvo l'equipaggio

Un peschereccio nella notte è finito contro gli scogli mentre stava rientrando nel porto di Viareggio. In salvo i 4 membri dell'equipaggio che si trovavano a bordo della barca di 15 metri. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto e i vigili del fuoco, che con l'elettropompa hanno tolto l'acqua dallo scafo per evitare l'affondamento. Attesa la rimozione con un rimorchiatore da Livorno.

L'incidente ha sollevato proteste della marineria locale, perché viene attribuito al progressivo insabbiamento del porto, da tempo denunciato. Per la presidente della Cittadella della Pesca, Alessandra Malfatti, il porto deve essere chiuso per sicurezza poiché, come spiegato, "per entrare nel porto deve essere effettuata una manovra a causa del fondale sabbioso. La notte scorsa è andata bene, altrimenti potevamo pagarne le conseguenze". Inviata inoltre dai pescatori viareggini alla Regione Toscana la richiesta di aprire un tavolo di crisi per il porto di Viareggio.