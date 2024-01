Premio Navicello 2024, aperte le candidature per il premio di Capraia e Limite

Aperte le candidature per il "Premio Navicello", il riconoscimento che la Commissione Cultura del Consiglio comunale di Capraia e Limite assegna a persone fisiche o giuridiche, anche non residenti, che, attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario.

Come si ricorderà il "Navicello 2022", conferito a dicembre, è stato assegnato all’Ing. aerospaziale Valerio Viti, nato e cresciuto a Capraia e Limite ed attualmente Ingegnere principale e Manager del team aerospaziale della compagnia Ansys negli USA, impegnato in ricerca e sviluppo nel settore accademico, industriale e governativo.

L'amministrazione invita i cittadini ad inviare la propria proposta all'attenzione del Sindaco, allegando al nome della persona fisica (anche deceduta) o giuridica un curriculum attestante gli elementi informativi principali e le motivazioni della scelta.

La scadenza per la presentazione delle proposte di conferimento è fissata al 12 Febbraio 2024. Successivamente la Commissione Cultura esaminerà la documentazione pervenuta e provvederà a svolgere l'attività istruttoria con le relative valutazioni.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa