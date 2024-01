Rinvio a giudizio Keu, Meini (Lega): "Fiducia nella giustizia verso chi è stato danneggiato"

"La richiesta di rinvio a giudizio di una trentina fra persone fisiche ed aziende nell’ambito dell’inchiesta Keu è un passo decisivo verso un processo che dovrà verificare la presunta colpevolezza di esponenti politici, dipendenti pubblici ed imprenditori - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, già Presidente della Commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana -. Un plauso agli inquirenti e la massima fiducia verso i giudici, con la speranza che si renda pienamente giustizia nei confronti di chi è stato pesantemente danneggiato da atti illeciti. Da parte nostra, rimaniamo garantisti, ma, qualora venissero individuati definitivamente dei colpevoli, auspichiamo delle pene adeguate, in linea con i gravi reati commessi. Auspico che la parte politica potenzialmente interessata dall’inchiesta (ovvero il Pd) possa riflettere seriamente sul suo modus operandi", conclude il Consigliere.