Ritorna la Guardia Medica a Campi Bisenzio dopo i danni dell'alluvione

Il Comune di Campi Bisenzio è lieto di annunciare che il servizio di Guardia Medica, dalle ore 20 di lunedì 8 gennaio 2024, tornerà nella nuova sede situata in via R. Sanzio 24.

A causa dell' evento alluvionale che ha colpito il Comune di Campi Bisenzio lo scorso 2 novembre, in attesa dei lavori per il ripristino dei locali, il servizio di continuità assistenziale era stato infatti nuovamente trasferito nella vecchia sede in via Saffi presso la Misericordia.

Il servizio di Guardia Medica presso il Centro di continuità assistenziale si attiva telefonando al numero unico 0573 454545 tutti i giorni, compreso festivi, dalle 8.00 alle 20.00, prefestivi dalle 10.00 alle 20.00 e tutte le notti (feriali, prefestivo e festivo) dalle 20.00 alle 8.00.

Si ricorda che nei casi di urgenza/emergenza dovrà essere attivato lo specifico servizio di emergenza 112.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio stampa