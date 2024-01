La Pistoiese piange Roberto Mangani, bomber tra gli anni '50 e '60

È morto a 88 anni l'ex calciatore della Pistoiese Roberto Mangani. La scomparsa è avvenuta nella giornata di ieri, domenica 7 febbraio. Nato il 20 aprile 1935 a Signa, ha militato nelle giovanili del Signa e della Fiorentina, per poi approdare ad Ancona, Varese e alla Pistoiese, con cui ha fatto 64 gol in 4 stagioni (27 in 27 partite nel debutto nel 1958). Proprio con la maglia dell'Olandesina ha compiuto il suo ultimo viaggio.

La figlia Antonella lo ricorda con affetto: "È stato un grande sportivo ma anche e soprattutto grande uomo e grande padre". La foto lo ritrae con il grande Pelè, scattata dopo una partita di beneficienza.