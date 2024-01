Ruba borsa all'obitorio dell'ospedale, denunciato 58enne

Un 58enne è stato denunciato per furto aggravato di una borsa all'obitorio dell'ospedale di Portoferraio. L'uomo, noto alle forze dell'ordine per precedenti, avrebbe rubato dalla borsa lasciata incustodita su una sedia mentre la proprietaria stava andando a dare un ultimo saluto alla salma. L'uomo ha portato via la borsa con carte di credito, documenti, effetti personali e 40 euro in contanti. Con le immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile rintracciare il presunto autore con ancora la refurtiva.