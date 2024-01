Salgono a tre i furti con spaccata nel weekend a Firenze

Nel fine settimana appena trascorso sono stati altri due i furti con spaccate a Firenze. Oltre a quello avvenuto stanotte, ai danni di una farmacia del centro, sono stati colpiti anche un negozio di ortofrutta in via Santa Reparata e una ferramenta, sempre la notte scorsa, in via Vittorio Emanuele dall'altra parte della città.

Domenica mattina la scoperta del furto in via Santa Reparata, con la chiamata del proprietario al 112: secondo una prima ricostruzione i ladri, dopo aver danneggiato la vetrina, sono entrati nel negozio e fuggiti con un bottino composto da sette bottiglie di vino e un coltello. È di stamani alle 9 invece la scoperta del proprietario del furto nel proprio negozio di ferramenta: qui i malviventi sono entrati dopo aver infranto la vetrina con un tombino, portando via 200 euro dalla cassa e numerosi coltelli.