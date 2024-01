San Romano, Lega: "Degrado generale. Carenze in via Crimea"

Purtroppo nuove segnalazione di cittadini ci obbligano a ritornare sulla frazione di San Romano che si conferma la cenerentola della città della Rocca e non solo. Una frazione nella quale il sottopasso da decenni si allaga ad ogni modesto temporale senza che si sia mai realmente riusciti a rimediare significativamente a tale pericolosa situazione. Un sottopasso che da anni dovrebbe essere asfaltato e nel quale le ringhiere protettive sono in assoluto degrado e un pericolo per i cittadini. Una frazione dove costose segnalazioni stradali luminose sono inattive da anni, dove non si riescono a rimuovere vecchi lampioni arrugginiti, una frazione dove regna un degrado generale per la inadeguata manutenzione del verde.

A tali croniche carenze generali si sommano anche quelle che si riferiscono specificatamente a Via Crimea la quale risulta priva di un collegamento internet adeguato, cosa non di poco conto considerato che internet è oramai indispensabile per il lavoro e per i più elementari bisogni delle famiglie. Ma Via Crimea si caratterizza anche per il degrado ambientale che domina, una strada priva di illuminazione pubblica e luogo dove il servizio di spazzamento della carreggiata non si vede da anni.

È indispensabile porre rimedio a questa situazione. San Romano deve cessare di essere una frazione cenerentola e i suoi residenti cittadini di serie b.

Fonte: Lega San Miniato