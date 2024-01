Sei posti per giovani tra i 18 e 28 anni alla Misericordia dell'Antella

La Befana se è vero che tutte le feste porta via quest’anno ha, per la Misericordia dell’Antella, portato ai giovani in età tra i 18 e i 28 anni una opportunità lavorativa part time, se aderiranno ai 6 posti disponibili, di cui 2 per minori opportunità, del Servizio Civile Nazionale da svolgere presso la Confraternita.



"Ruote Solidali 2023" è il progetto a cui ha aderito l’Antella, e che permetterà ai giovani selezionati, grazie a 25 ore settimanali di ricevere direttamente dal Ministero uno stipendio mensile di € 507,30 per un anno esatto; ogni giovane sarà adeguatamente formato prima di entrare in servizio.

Il Servizio Civile volontario Nazionale è un’importante occasione di crescita personale e lavorativa, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.



Il Servizio Civile Nazionale offre ai giovani una grande opportunità: aiuti gli altri, cresci, ti formi, fai un’esperienza di lavoro, ricevendo, per molti la prima volta, anche uno stipendio mensile.

Le domande devono essere presentate esclusivamente on line sul sito del Governo entro le ore 14 del 15 febbraio 2024.



Per informazioni più dettagliate chiamare il 340.29.13.494 oppure inviare una email a ispettore@misericordia-antella.it o a simone@misericordia-antella.it

“I giovani che saranno selezionati – evidenzia il Governatore della Misericordia dell’Antella, Paolo Nencioni – saranno impiegati accanto ai volontari esperti in compiti di carattere sociale, ma anche una volta formati, chi lo vorrà, potrà scegliere di partecipare ai servizi di emergenza sulle ambulanze o continuare a far parte della Misericordia, come già accaduto per chi ha partecipato negli anni precedenti, trovando qui da noi un ambiente accogliente e fraterno. Questa esperienza di un anno gli porterà un grande arricchimento umano, oltre a mettersi a disposizione per aiutare gli altri”.

Fonte: Misericordia Antella