Spaccata nella notte in una farmacia nel centro di Firenze, in Borgo Ognissanti. Secondo quanto emerso i ladri hanno infranto la vetrina dell'esercizio con un tombino e, una volta all'interno, hanno prelevato il fondo cassa per un totale di circa 1000 euro. Sul posto intorno alle 3 sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze e la scientifica, per i rilievi del caso. Proseguono le indagini.