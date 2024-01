Stanziati 44mila euro per i progetti nelle scuole di Castelfranco: dalla pet therapy alla musicoterapia

A fine dicembre 2023 è stato firmato dal sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, e dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Sandro Sodini, il protocollo d’intesa con il quale l’Amministrazione Comunale stanzia le risorse per l’attivazione di progetti scolastici per l’anno 2023/2024.

Il protocollo d'intesa prevede l'erogazione di 43.800 euro complessivi finalizzati al finanziamento e co-finanziamento di progetti da attuare nelle scuole di diverso ordine e grado.

Parte delle risorse che verranno trasferite – circa 30.900 euro - arrivano dal Ministero dell’Interno e dal Ministero per la disabilità in raccordo con il Ministero dell’Istruzione tramite il “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, mentre la restante parte circa 13.500 euro sono messe a disposizione dal Comune con risorse proprie.

I progetti saranno attuati in vari ambiti: da quello propriamente scolastico a quello socio-educativo e culturale, investendo, quindi, diversi servizi dell’Amministrazione Comunale, impegnati, congiuntamente alla Istituzione Scolastica, nella loro predisposizione ed organizzazione.

Tra le attività che verranno finanziate, sono stati inseriti nel protocollo sia progetti nuovi che iniziative già proposte, rilanciate con metodi innovativi:

- Educazione Ambientale;

- Pet therapy;

- Psicomotricità;

- Teatralità;

- Musicoterapia;

- Psicologa;

- Mediazione culturale docenti interni;

- Logopedista;

- Dialogando insieme (scuola dell’infanzia).

A questo tipo di progettazione si aggiungono i progetti predisposti e finanziati direttamente dal Comune, come il Progetto lettura: attività promosse dalla Biblioteca Comunale per avvicinare ed educare i ragazzi

alla lettura. In questo ambito si inseriscono il Premio di Narrativa e Poesia giovanile “Najeda Del Vivo” 2024; “Leggere per leggere”, progetto finanziato da Rete Bibliotecaria REAnet; “Per un pugno di libri”, progetto di promozione della lettura promosso in collaborazione con la Biblioteca Comunale; didattica della Biblioteca a letture ad alta voce; incontri con l’autore; “Conoscere attraverso la lettura”. Saranno inoltre riproposti il progetto di adesione alla rassegna teatrale “Il Baule dei Sogni”, il Progetto Orientamento (per supportare gli studenti nella scelta della scuola superiore) e proseguirà il percorso iniziato lo scorso anno per la creazione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze Giovani, con l’obiettivo di coinvolgere e far conoscere ai giovani le istituzioni.

Sarà rinnovato il contributo comunale al pellegrinaggio nei campi di sterminio nazi-fascisti organizzato da ANED, al percorso di educazione alla Memoria e alla cittadinanza, alle attività di Integrazione educativa.

Verrà nuovamente svolto dall’Associazione Ente Carnevale Pro Loco di Orentano il progetto Carta Pesta Infine, sarà introdotta l’iniziativa “Didattica museale: la circolare delle scuole – conosciamo il nostro patrimonio artistico e museale”, organizzato dal Sistema Museale del Valdarno di Sotto nell’ambito del progetto (finanziato dalla Regione Toscana) “La Circolare dei Castelli” già portato avanti da due anni, per far scoprire borghi e patrimonio culturale e naturalistico dei piccoli paesi.

“I progetti scolastici si rinnovano e si arricchiscono grazie all’ottimo rapporto di collaborazione che l’ente comunale ha con l'Istituto Comprensivo – hanno commentato il sindaco Toti e l’assessora alla Scuola, Ilaria Duranti -. Questo protocollo d’intesa porta con sé tante iniziative importanti che toccano ambiti fondamentali della didattica come l'educazione ambientale, emotiva, culturale. Sarà stimolata la conoscenza del territorio, sarà incentivata la lettura, la scoperta delle bellezze del territorio. Sarà messo a disposizione un supporto psicologico e logopedico, ma anche e soprattutto sarà posta l’attenzione sull’inclusione e la disabilità, che sono da sempre temi importanti per l’Istituto”.

“Da parte mia e di tutto l'Istituto che rappresento – ha commentato il dirigente scolastico Sandro Sodini - un sentito ringraziamento per il costante e continuo supporto alla nostra progettualità, che ogni anno si arricchisce di nuove opportunità per le nostre e i nostri alunni; mi preme sottolineare, inoltre, l' importante e fondamentale contributo rivolto all' inclusione in ogni sua veste, contributo che rinnova profondamente l' asse centrale da cui partire per confermare ancora una volta che “Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra diversi””.

