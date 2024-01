Stella (FI): "Centinaia di spaccate in un anno, 50 solo in Borgo Ognissanti. Sicurezza è fallimento Nardella"

"Ancora una spaccata in Borgo Ognissanti, la notte scorsa. Si tratta della 50esima spaccata in poco più di un anno. A essere colpita, la Farmacia Ognissanti; intorno alle 3, ignoti si sono introdotti all'interno dell'attività dopo aver infranto la porta a vetri con un tombino. È evidente ormai che si tratta di una vera e propria emergenza, con centinaia di spaccate che hanno colpito altrettante attività commerciali in città negli ultimi mesi, con una escalation particolarmente dura dopo l'estate dell'anno appena trascorso. La questione sicurezza è il più grande fallimento delle giunte Nardella”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“È da anni che chiediamo ai sindaci Pd che si sono succeduti a Palazzo Vecchio - ricorda Stella - di occupare una parte dei quasi mille vigili urbani per presidiare il territorio notte e giorno, ma evidentemente è più redditizio metterli a fare multe. È da anni che chiediamo che venga istituito il vigile di quartiere, che venga nominato un vero assessore alla Sicurezza. L'area delle Cascine è diventata infrequentabile ed è ormai finita nelle mani della mafia nigeriana, in diverse aree della città, a cominciare dalla stazione di Santa Maria Novella, avvengono aggressioni, spaccio, i turisti e i viaggiatori vengono molestati o rapinati da ubriachi e drogati. Solo una amministrazione di centrodestra potrà affrontare seriamente il problema e invertire la tendenza".