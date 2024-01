Use da applausi a inizio 2024, Valentino: "Serve la fame di non accontentarci"

E’ soddisfatto, coach Luca Valentino, e non potrebbe essere altrimenti. Sul campo di una Pallacanestro Sestri affamata di punti, la sua Use Computer Gross ha centrato una bella vittoria iniziando così al meglio il nuovo anno.

“Rientrare dalla sosta non è mai facile – spiega - soprattutto se in trasferta e contro una squadra a caccia di punti e di rivalsa. Dopo un approccio poco brillante, abbiamo trovato quel ritmo e quella fluidità in attacco che ci hanno portato a giocare un secondo quarto discreto andando all'intervallo avanti nel punteggio. Sestri, come ci aspettavamo, è rientrata alzando i toni, aggredendo in difesa e portando la gara su binari diversi. Nervosismo e qualche palla persa sanguinosa hanno fatto tornare la partita in equilibrio sul finale, considerando che i cambi di vantaggio sono stati 4 e tutti negli ultimi 2 minuti della partita. Poi il compattarsi ancora di più in difesa e la costruzione di buoni tiri, con la tripla decisiva di Quartuccio e il 2/2 di Giannone dalla lunetta, hanno definitivamente chiuso la partita”.

“Ora – prosegue - ci aspettano giorni importanti che ci porteranno alla settimana che comprende il turno infrasettimanale, consapevoli di quanto buono fatto ma con la fame di non accontentarci. Visti anche gli altri risultati del girone, ogni partita non è scontata”. Tradotto quello che dice Luca Valentino, la Computer Gross riceve sabato sera la visita di Quarrata per poi andare il mercoledi successivo a Cecina e rigiocare poi in casa con la Virtus Siena. Anche in ottica seconda fase, portandosi dietro i punti degli sconti diretti, sono partite molto importanti.

Fonte: Use Basket Empoli