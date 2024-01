Violenta rapina a due anziane nel sottopasso della stazione di Empoli: si cercano 4 malviventi

Rapinate due donne di 70 e 83 anni nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria di Empoli nel pomeriggio dell'Epifania. A darne notizia sono i figli della donna più anziana, ricoverata in ospedale con fratture e trauma cranico.

Secondo quanto appreso, 4 giovani le avrebbero strattonate e derubate mentre passeggiavano. L'ottantenne, Carla Niccolai, è stata gettata a terra per rubarle la borsa, trascinata anche di qualche metro mentre gridava aiuto. Pare anche che fosse presente una volante della polizia di passaggio nel sottopassaggio e gli agenti hanno cominciato l'inseguimento, senza però riuscire ad acciuffare i 4.

I familiari delle due donne, vicine di casa, si recheranno in giornata per la denuncia al commissariato di piazza Gramsci. La prognosi per l'ottantenne è importante: "A mia mamma è stato rotto il bacino in due punti. È stato sbriciolato l'omero della spalla e dovrà essere operata e applicata una protesi. Trauma cranico con versamento interno di sangue. È ricoverata in ospedale. Non so se riuscirà a tornare autonoma. Mia madre è anche psicologicamente sfinita, terrorizzata e depressa dell'accaduto", raccontano i figli Riccardo e Manuela Mussetti.

Nel male c'è un briciolo di bene: un ex volontario della Misericordia che passava in auto e ha assistito alla scena ha subito prestato soccorso, mentre erano in arrivo i sanitari inviati dal 118. Per questo la famiglia ringrazia Marco Bartolozzi "per la sua umanità e buon cuore".

"Non possiamo più tacere, a Empoli il degrado e la delinquenza credo abbiano preso il sopravvento", chiosano fratello e sorella.