"Buon anno e non fatemi inca**a" e poi il colpo di pistola nella notte di capodanno

"Buon anno e non fatemi inca**a". Con queste parole era stata pubblicata una storia su Instagram dove un uomo, nei pressi di un noto locale di Portoferraio all'Elba, festeggia il nuovo anno sparando un colpo di pistola in aria alla presenza di altre persone, soprattutto un minore.

I carabinieri di Portoferraio sono riusciti a risalire e a denunciare due persone, il proprietario della pistola e il protagonista del video, italiani di 28 e 40 anni.

Ieri mattina i militari si sono presentati al domicilio dell'uomo che aveva postato sul suo profilo Instagram la storia incriminata. Durante la perquisizione domiciliare è stata trovata anche la pistola: era una scacciacani con munizioni a salve ma senza tappo rosso, quindi identica a un'arma reale.

Questa è stata sottoposta a sequestro e la denuncia per esplosione e accensione pericolosa in luogo pubblico e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere potrebbe portare a pene come l'arresto fino a 3 anni e una ammenda fino a 20mila euro.