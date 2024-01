Camper occupano parcheggio della Casa della Salute, l'appello del sindaco: "Liberate gli stalli"

Camper 'accampati' nel parcheggio della Casa della Salute a Spicchio-Sovigliana. Il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia ha fatto un post su Facebook dove polemizza coi proprietari delle 'case su ruote' che hanno occupato praticamente un lato del parcheggio.

"Premetto che non ho nulla contro i camper che sono a tutti gli effetti degli autoveicoli che pagano regolarmente la tassa di circolazione e pertanto hanno, come tutti, l’obbligo del rispetto delle norme del codice della strada. Però c'è una peculiarità che li differenzia dagli altri mezzi: hanno tempi di sosta molto lunghi.

Tutto si trasforma in problema quando, in un Comune come Vinci che non ha nessun parcheggio a pagamento, la sosta stanziale di tali mezzi finisce per insistere su un parcheggio molto frequentato, con un notevole tasso di ricambio, come quello della Casa della Salute.

Faccio appello ai proprietari di suddetti autoveicoli di liberare tale parcheggio da questa occupazione permanente, altrimenti l’amministrazione comunale opterà per dei provvedimenti che renderanno non praticabile la sosta lunga".