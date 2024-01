Ciclismo e Tour de France, i protagonisti di ieri e di oggi al Ridotto del Teatro

Oltre centoventi persone ieri sera hanno partecipato alla cerimonia di accoglienza del Trofeo del Grand Départ che rimarrà esposto fino a domani all’Oratorio di San Carlo a Castelfiorentino.

I partecipanti hanno ascoltato dal vivo le esperienze dei protagonisti di ieri e di oggi del Tour della “Grande Boucle”, in vista della prossima edizione che partirà dall’Italia (con la prima tappa a Firenze) il 29 giugno 2024.

Un confronto a trecentosessantagradi diretto dalla giornalista Irene Puccioni (ex ciclista professionista di Castelfiorentino, protagonista al Tour de France nel 2001 e nel 2003) che ha coordinato i vari interventi di Alberto Bettiol, Simone Borgheresi, Massimo Podenzana, Roberto Poggiali, Vilmo Francioni, Primo e Emanuele Mori, Andrea Tafi, oltre a quelli istituzionali del Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, del Presidente del Comitato regionale della Federazione Ciclistica, Saverio Metti, del delegato allo sport per la Città Metropolitana di Firenze, Nicola Armentano.

Un video messaggio di saluto è stato inviato anche da Kristian Sbaragli, impegnato con gli allenamenti.

Per l’Amministrazione Comunale erano presenti anche l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi, Il Vicesindaco Claudia Centi e il consigliere comunale Federico Fioravanti.

“Una bella serata – ha osservato il Sindaco, Alessio Falorni – per la quale ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, onorando con la loro presenza la cerimonia di accoglienza del trofeo del Tour de France e soprattutto uno sport che ci ha regalato delle grosse soddisfazioni. Un ringraziamento anche agli organizzatori della serata, a Irene Puccioni che l’ha diretta con grande competenza, e a Francesco Dani per la regia. La partenza del Tour da Firenze – nel mese di giugno – rappresenta una vetrina importante per tutta la Toscana, un’opportunità che abbiamo il dovere di valorizzare nel migliore dei modi possibili. Per questo sono felice che anche Castelfiorentino abbia fatto la sua parte in modo egregio”.

Il Trofeo del Grand Départ sarà in mostra all’Oratorio di San Carlo fino a domani (mercoledì 10) con il seguente orario: 16.30-19.00 (ingresso libero)