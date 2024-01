Corso per soccorritori con le manovre in caso di emergenza: ci si iscrive alla Pubblica assistenza di Fucecchio

Continua l’azione di sensibilizzazione da parte della Pubblica Assistenza di Fucecchio Odv: da martedì 16 gennaio 2024, infatti, partirà un nuovo corso per soccorritori (livello base e avanzato), che inizierà alle 21.15 nella sede di via Ugo Foscolo 22 a Fucecchio. Le lezioni per ottenere la qualifica come soccorritore livello base consentiranno di ottenere l’abilitazione all’utilizzo del DAE, il defibrillatore semiautomatico che spesso e volentieri può fare la differenza fra la vita e la morte in caso di emergenza; senza dimenticare l’imparare a fare il massaggio cardiaco su soggetti adulti e pediatrici (il cosiddetto BLS, l’acronimo che indica le manovre di supporto per le funzionalità vitali, come il massaggio cardiaco). E poi la disostruzione negli adulti e nei bambini (la manovra salvavita di Heimlich), il funzionamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le norme di comportamento in caso di trauma. Per informazioni e iscrizioni 05711601147 oppure formazione@pafucecchio.it. A formare i corsisti sarà personale qualificato proprio della Pubblica Assistenza. Chi ottiene la qualifica di soccorritore livello base può già diventare volontario e prestare il proprio tempo per gli altri, mentre chi ottiene quella di livello avanzato (passando obbligatoriamente dal base) può salire sull’ambulanza di emergenza urgenza a disposizione della centrale del numero unico 112. La Pubblica Assistenza promuove ciclicamente corsi di questo tipo, perché diffondere una cultura civica e propedeutica al volontariato - in qualunque formato si decida di prestarlo – è importante per avere una società migliore e più consapevole. Molto spesso, infatti, chi affronta questi corsi poi si appassiona e decide di diventare volontario. Le opportunità sono molteplici: il servizio di emergenza sull’ambulanza, le attività legate al sociale, la donazione del sangue, l’antincendio boschivo e la protezione civile.

Fonte: Pubblica assistenza di Fucecchio