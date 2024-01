Frattura a San Miniato, l'assessora Fattori si dimette: "Situazioni che non ho mai condiviso"

Marzia Fattori non è più assessora a San Miniato. Tra le deleghe aveva quella ai lavori pubblici. Ha rassegnato le dimissioni nella giornata di oggi, martedì 9 gennaio. La giunta di San Miniato sarà rinnovata a giugno con le elezioni, ma la notizia rimane un fulmine a ciel sereno.

"In data odierna ho rassegnato le mie dimissioni da assessore del Comune di San Miniato, immediate e irrevocabili rimettendo le mie deleghe nelle mani del sindaco non esistendo ormai più le condizioni per poter esercitare serenamente e in autonomia le funzioni a me delegate. Ci sarà tempo per spiegare. Adesso mi prendo una pausa" ha scritto Fattori sui social.

Si dovrà capire chi prenderà le deleghe di Fattori, se andranno al sindaco Giglioli - come il bilancio, dopo il decesso di Gianluca Bertini - o sarà nominata una nuova persona. Già nel 2023 a aprile c'era stata qualche frizione, quando Fattori contestò un avanzo di bilancio "troppo alto".

È di oggi anche un'altra notizia legata ai lavori pubblici, ma assolutamente disgiunta dal fatto delle dimissioni: l'assessora giorni fa era stata informata dalla consigliera d'opposizione Guazzini di un esposto sull'affidamento dei lavori di ampliamento del parcheggio del Cencione.

Dimissioni Marzia Fattori, la risposta: "Situazioni che non ho mai condiviso"

Ai microfoni di gonews.it, l'assessora dimissionaria ha motivato così la sua scelta: "Si notava la mia 'latitanza' da tempo. Ci sono state situazioni che non ho mai condiviso, lavorare era diventato insopportabile. Mi sono presa una pausa per riflettere sotto Natale". La frizione di aprile scorso era una delle "scelte che non ho condiviso" però Fattori dice di essersi dimessa "senza doppi fini". Conferma che la notizia dell'esposto in procura non è collegata alla sua scelta: "Ho appreso della determina dall'albo pretorio".

Nel percorso che ha compiuto, Fattori afferma di aver condiviso la scelta anche con il segretario locale del Pd: "Mi ha appoggiato, mi ha detto di procedere tranquilla perchè il partito mi appoggia in questa decisione. Ho fatto tutti i passaggi con la correttezza che mi distingue come persona".

Ritroveremo Fattori nelle schede elettorali? "Non mi candido, non ci voglio pensare, poi ho già fatto due mandati".

Il sindaco: "Rammarico per questa scelta"

L'assessora Marzia Fattori ha rassegnato oggi pomeriggio (9 gennaio) le sue dimissioni da assessore del Comune di San Miniato, immediate e irrevocabili. Al momento il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, assume ad interim le deleghe a lavori pubblici, ambiente e difesa del suolo, protezione civile e cittadinanza attiva che l'ex assessora Fattori ha ricoperto in questa legislatura.

"Ringrazio l'assessora Fattori per il lavoro svolto nella giunta che ho guidato in questi quattro anni e mezzo, e prendo atto con rammarico della scelta che mi ha comunicato - dichiara il sindaco -. Al momento assumo le deleghe, come da prassi, e, nei prossimi giorni, di concerto con i membri della giunta e le forze politiche di maggioranza, valuteremo la migliore scelta possibile per i mesi che ci separano dalle elezioni".