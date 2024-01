Avete notato quel dosso in terra e cemento accanto all'ovale della Piaggio?

Da qualche mese in viale Africa a Pontedera si può notare un grosso dosso in terra e cemento, delimitato con dei newjersey bianchi e rossi.

In molti cittadini lo hanno notato e si sono chiesti cosa fosse. Abbiamo appreso che si tratta di un miglioramento della pista che Piaggio utilizza per provare i veicoli. All'inizio era solo un ovale, come si vede dalla foto qui sotto, tratta da Google map.

Nel tempo si sono aggiunte nuove curve e alcuni rettilinei, per le prove di frenata.

Questo nuovo sviluppo, un dosso lungo una trentina di metri e alto 4 o 5 potrebbe servire per prove di partenza o di carico in salita. È comunque un miglioramento della pista di prova dei veicoli a due ruote.