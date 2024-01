Entra con la forza in casa della ex compagna e la picchia, arrestato all'Isolotto

Aveva passato parte della serata dell'Epifania con la ex ragazza e ha deciso di entrare con la forza nella casa di lei, aggredendola in preda all'ira e all'alcol. A fermare il 30enne di nazionalità peruviana all'Isolotto a Firenze sono arrivati i carabinieri alle luci dell'alba di domenica.

La donna, anch'essa peruviana, era tornata a casa ben prima ed è stata svegliata dall'uomo che inizialmente ha tentato di entrare in casa forzando la tapparella della camera da letto (ma la finestra era chiusa). Così ha deciso di suonare a tutti i campanelli del condominio, riuscendo a entrare e a trovarsi di fronte a casa della ex ragazza. È entrato con la forza, perché la ex ragazza aveva aperto la porta ma gli aveva detto di andare via.

L'uomo ha picchiato la donna e danneggiato arredi e suppellettili in casa. I carabinieri lo hanno arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Santa Maria Novella.