Federcaccia Pistoia decide le prossime elezioni

Appuntamento importante per i numerosi tesserati di Federcaccia Toscana - Unione Cacciatori Toscani della sezione comunale di Pistoia.

Lunedì 15 gennaio, infatti, dalle ore 20 in prima convocazione e dalle 21 in seconda convocazione, si terrà nella sede di via Corrado Zanzotto 117, ubicata nella zona industriale di Sant’Agostino a Pistoia, l’assemblea dei soci.

Rilevante l’ordine del giorno perché, dopo la relazione del presidente Paolo Luconi (il vice presidente è Damiano Breschi) e l’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, si procederà a scegliere la data delle prossime elezioni, oltre a discutere di varie ed eventuali.

In ballo, quindi, c’è il futuro dell’associazione pistoiese.

Ricordiamo che dal 9 dicembre 2022, Federcaccia Toscana - UCT sezione comunale di Pistoia ha trasferito i propri uffici dagli storici locali di Corso Gramsci a quelli via Zanzotto al numero civico 117, nella zona industriale di Sant’Agostino a Pistoia, mantenendo però lo stesso recapito telefonico (0573/20773), i medesimi indirizzi di posta elettronica (fidc.pistoia@fidc.it – fidcscpt@gmail.com).

Si scelse di abbandonare il centro cittadino, in primis per la difficoltà, sempre crescente, di parcheggiare da parte degli iscritti. Un problema risolto, visto che la nuova struttura dispone di un ampio parcheggio privato. Inoltre, proprio in virtù dei notevoli spazi esterni disponibili, può ospitare un buon numero di soci.

L’occasione è propizia per ricordare che gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e martedì e venerdì anche di pomeriggio dalle 15 alle 18, mentre il sabato dalle 8 alle 13.

Per ulteriori informazioni sull’assemblea dei soci, è possibile chiamare il numero telefonico fisso 0573/20773.

Fonte: Federcaccia Toscana - UCT sezione comunale di Pistoia