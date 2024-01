Fumogeno al parcheggio dello stadio di Empoli, denunciato tifoso del Milan

Un tifoso del Milan è stato controllato dalla polizia di Empoli nei pressi dello stadio Castellani poco prima dell'inizio della partita contro il Milan di domenica scorsa. Il 40enne è stato visto al parcheggio ospiti dagli agenti mentre, a bordo di un minivan, aveva lanciato un fumogeno. Poco prima erano stati fatti esplodere due petardi da dei tifosi milanisti, non identificati. L'uomo che è stato individuato invece è stato portato in commissariato in piazza Gramsci ed è stato denunciato a piede libero. Sarà proposta al questore la misura del Daspo.