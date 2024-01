Graduatorie Oss Toscana prorogate per un anno: la proposta

Le graduatorie per gli Operatori socio sanitari (Oss) potrebbero essere prorogate di un anno. È quanto prevede la proposta di legge presentata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Stella che ha incassato il via libera della commissione Bilancio, guidata da Giacomo Bugliani (Pd).

Il testo è stato licenziato all’unanimità questa mattina, martedì 9 gennaio, e passa ora all’esame dell’Assemblea legislativa.

Maggioranza e opposizione hanno votato compatte sul disegno di legge emendato dal Pd, primo firmatario il presidente della commissione Sanità Enrico Sostegni, che limita la proroga di un anno alle sole graduatorie OSS. Nel testo originale si chiedeva di procrastinare tutte le graduatorie dei concorsi sanitari.

L’emendamento presentato dal presidente Sostegni circoscrive l’intervento ai soli Oss per “chiarire la sussistenza della competenza legislativa regionale sulla materia, prima di estendere la diposizione anche ad altre graduatorie regionali”.

La graduatoria degli Operatori socio sanitari è stata formata nel dicembre 2021, a seguito del concorso Estar, e vi presero parte oltre 8mila aspiranti Oss. Di questi, 2mila 600 risultano idonei, ma ad oggi ne sono stati assunti meno del 10 per cento.

In sede di dibattito il consigliere Massimiliano Pescini (Pd) ha ribadito che il testo emendato risponde ad altri atti di indirizzo affrontati in Consiglio regionale. I consiglieri Maurizio Sguanci (Italia Viva) e Marco Casucci (Lega) hanno ricordato la mancanza di medici e invitato a lavorare per sbloccare situazioni di evidente difficoltà. A titolo di esempio, riportato da Sguanci, la cardiologia di Empoli: “eccellenza in Toscana in forte sofferenza”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa