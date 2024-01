Il Baule dei sogni, arrivano i Piccoli principi e principesse a Santa Croce

Il debutto de Il Baule dei sogni sabato scorso è stato un grande successo.

La rassegna più amata dalle bambine e dai bambini torna al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno prevede domenica 14 gennaio uno spettacolo che incanterà i piccoli spettatori: Piccoli principi e principesse con Silvano Antonelli, produzione della compagnia Stilema.

La trama prende ispirazione dal famoso classico Il Piccolo Principe, intreccia i temi e i personaggi, c’è, forse, un aviatore che va in giro con un aeroplano di carta che lo porta a vivere tutte quelle avventure che fanno parte della vita, del crescere. Ma quando i pensieri diventano troppo pesanti l’aeroplano precipita e l’aviatore incontra un bambino di un altro pianeta che gli racconta le storie di mille bambini diversi, di mille infanzie. La nostalgia evocata da queste storie porterà l’aviatore a rendersi conto che per continuare a volare deve prima riappropriarsi della sua di infanzia. Adatto dai 3 anni.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte.

Il programma del Baule dei sogni prosegue domenica 21 gennaio Barba fantasy show e infine sabato 3 febbraio Cenerentola in bianco e nero.

È in via di definizione la programmazione del Baule dei sogni al Teatro comunale di Santa Maria a Monte.

Inizio spettacolo alle 17 se non diversamente indicato. Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. Anche per questa edizione ingresso gratuito per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori (gli adulti pagano ingresso).

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa