Il gruppo escursionistico Geco presenta la stagione 2024 alla sala soci Coop di Castelfiorentino

Il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato, Federazione Italiana Escursionismo di Castelfiorentino riprende il cammino festeggiando i 34 anni di escursionismo sociale, nato nel 1990. Anche quest’anno 2024 la prima proposta escursionistica sarà un cammino sulle colline della nostra stupenda Valdelsa,dove lo avevamo lasciato chiudendo l’anno appena passato. Di strada ne abbiamo fatta dalle prime escursioni nel 1990, tanto che dopo 34 anni siamo ancora qui a presentare a tutti i cittadini della città di Castelfiorentino, del Medio Valdarno e della Valdelsa, il nuovo programma 2024. Sarà presentato alla saletta Soci Coop-fi in via L.da Vinci a Castelfiorentino sabato 13 gennaio 2024 alle ore 18,00, dove tutti potranno informarsi partecipando liberamente.

In questa occasione verranno presentate le cinquanta escursioni programmate per tutto l’anno 2024, escursioni di un giorno e di più giorni. Verranno date informazioni in riguardo alla “filosofia del camminare lento” adottata da sempre dal gruppo GECO.

Filosofia di cammino sociale che permette di socializzare tra i partecipanti durante l’attività di escursione, fotografare, meravigliarsi di paesaggi e panorami, curiosando tra storia e natura. Come da trentaquattro anni a questa parte, andremo alla scoperta del grande patrimonio umano e territoriale della nostra meravigliosa e unica terra di Toscana.

Faremo anche come da anni 'un cammino di memoria' ritornando a camminare su strade e sentieri che videro uomini e donne liberi, scegliere volontariamente di lottare nelle formazioni partigiane per la liberazione dal nazifascismo. Consapevoli che la storia va percorsa a piedi, va studiata, capita e tramandata, li dove si è svolta. Cammineremo su sentieri che chiameremo 'partigiani' e che raccontano quei passi, quelle lotte, quei sogni, che sono ancora là che ci aspettano.

Informazioni riguardanti il tesseramento, l’assicurazione personale infortuni e Rct, la partecipazione e l’abbigliamento escursionistico, verranno indicate durante la presentazione.

Per informazioni: Gruppo Escursionistico GECO Castelfiorentino –

alessio latini 339.15 61 203 alessiolatinigeco1@gmail.com

