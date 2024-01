Interruzione energia elettrica al Santa Maria alle Scotte: chiusi i servizi di pronto soccorso oculistico, odontoiatrico e otorinolaringoiatrico

In riferimento allo stacco dell’alimentazione elettrica che interesserà l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese giovedì 11 gennaio, dalle ore 3:30 fino alle 11 circa, per lavori necessari e non procrastinabili ed urgenti alla linea della media tensione, si precisa che i servizi di Pronto Soccorso odontoiatrico, otorinolaringoiatrico e oculistico sono chiusi ma saranno garantite eventuali emergenze oculistiche e otorinolaringoiatriche presso il Pronto Soccorso (DEA). Si ricorda che sarà sospesa tutta l’attività programmata ed ordinaria e saranno chiusi i servizi al pubblico, compresi i Punti Prelievo adulti e pediatrici, e saranno garantite solo le emergenze e le urgenze. Il Punto Prelievi riaprirà alle 11 ma effettuerà solo prestazioni su prenotazione. Le visite ambulatoriali, le prestazioni diagnostiche, i vari appuntamenti e gli interventi chirurgici programmati in questa fascia oraria saranno quindi riprogrammati in data successiva dagli operatori del CUP e dai front-office, che contatteranno direttamente gli utenti, e che saranno recuperati nel più breve tempo possibile. Saranno sospese anche le visite di familiari e visitatori per i pazienti ricoverati e l'obitorio sarà chiuso fino alle ore 12. Le attività ambulatoriali, di chirurgia programmata e tutti gli altri servizi dell’ospedale riprenderanno regolarmente dopo le ore 11. L’Aou Senese si scusa per il disagio.

Fonte: AOU Siena