La Befana della Guardia di Finanza porta sorrisi nel Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese

Sorprese, doni, giochi, tanta allegria e spensieratezza. È stata molto apprezzata la visita della Guardia di Finanza di Siena, accompagnata anche dalle Unità Cinofile di Livorno, al Dipartimento della Donna e dei Bambini e alla Neuropischiatria Infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Gli uomini e le donne delle Fiamme Gialle, guidati dal comandante provinciale, il colonnello Pietro Sorbello, hanno portato doni e calze della Befana per tutte le bambine e i bambini ricoverati. Ma la grande sorpresa è stata la dimostrazione delle Unità Cinofile di Livorno che ha messo in mostra le grandi abilità dei cani Giambo e Dely, due labrador impegnati con la GdF nelle operazioni speciali e nei controlli effettuati nei caselli autostradali, porti e aeroporti.

A fare gli onori di casa il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta. Presenti all’appuntamento anche il professor Mario Messina, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini e della Chirurgia pediatrica, il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, e il professor Filiberto Maria Severi, direttore Diagnosi prenatale e Ostetricia, insieme ai coordinatori infermieristici e agli altri professionisti dei reparti.

Fonte: AOU Siena