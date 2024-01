La costruzione di relazioni non violente, Pat Patfoort a Pontedera

La Fondazione Idana Pescioli, in collaborazione con il Comune di Pontedera, organizza per il prossimo 16 Gennaio 2024 alle ore 16.30 presso la Biblioteca Gronchi di Pontedera, una conferenza tenuta da Pat Patfoort, antropologa, biologa e mediatrice nel campo della Trasformazione e della Gestione Nonviolenta del Conflitto.

La partecipazione è aperta a tutti con un invito rivolto in particolar modo al corpo docente e al personale scolastico ed educativo.

Pat Patfoort ha lavorato, a livello nazionale e internazionale, come trainer e mediatrice sulle tematiche della trasformazione e della gestione nonviolenta dei conflitti, ideando un originale approccio teorico (denominato "Mme-model"), che ha applicato nell'educazione e verificato in questi trent'anni di formazione.

Dirige il Centro per la gestione nonviolenta del conflitto "De Vuurbloem" ("Il fiore di fuoco") a Bruges, in Belgio, di cui è anche co-fondatrice.

"L’incontro è rivolto a tutte le persone che hanno voglia di costruire atteggiamenti e comportamenti in direzione nonviolenta nei luoghi dove vivono e dove lavorano, per sperare di costruire un futuro ‘altro’ per i bambini, i ragazzi, i giovani", spiegano gli organizzatori

Fonte: Ufficio Stampa