I lavori per la fibra mettono a rischio la sicurezza stradale, il sindaco di Fucecchio diffida FiberCop

Sospensione immediata dei lavori, che potranno essere ripresi soltanto quando saranno garantite le condizioni di sicurezza del manto stradale. E' quanto si legge nella diffida che il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ha indirizzato alla FiberCop, la ditta incaricata da Tim per i lavori di posa della fibra ottica a Fucecchio, che coinvolgono svariati chilometri di strade e centinaia di utenze potenzialmente collegabili anche nelle frazioni.

Le numerose tracce stradali realizzate per gli interventi di posa, infatti, hanno creato potenziali pericoli per i cittadini, che potranno essere risolti soltanto attraverso la realizzazione di tappeti stradali, come peraltro richiesto dall'amministrazione comunale nei vari nulla osta rilasciati all'azienda per la realizzazione dei lavori e attraverso precedenti comunicazioni. Non avendo ad oggi FiberCop ottemperato alle richieste, il sindaco Spinelli ha deciso pertanto di procedere ad una diffida nella quale si richiede la sospensione immediata dei lavori, la cui ripresa dovrà essere verificata insieme all'ufficio tecnico per l'eliminazione di ogni potenziale pericolo.

"La fibra ottica rappresenta un servizio indispensabile sia per le famiglie che per le aziende - spiega il sindaco - ma questo non può pregiudicare la sicurezza dei cittadini. E' necessario che i lavori vengano realizzati con tutte le accortezze del caso e che si rispetti quanto richiesto nei nulla osta rilasciati dalla nostra amministrazione al fine di evitare disagi alla popolazione e potenziali pericoli, Sosteniamo con forza la realizzazione di quest'opera, che permetterà anche di ridurre le distanze tra i centri e le periferie, ma è necessario procedere con attenzione e accuratezza, viste anche le numerose segnalazioni che riceviamo dai cittadini. Occorre che anche questo progetto venga completato con il ripristino delle condizioni stradali di sicurezza come è avvenuto per il progetto della Regione Toscana che si è concluso positivamente nel 2023".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa