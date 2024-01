"Le verdi colline dell’Africa", Sabina Guzzanti al Teatro Comunale Garibaldi con Giorgio Tirabassi

Continua la serie di esordi eccellenti al Teatro Comunale Garibaldi. Sabato 13 (alle 21) e domenica 14 gennaio (alle 16.30) saranno Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi a calcare per la prima volta la scena figlinese con “Le verdi colline dell’Africa”.

Lo spettacolo, scritto dall’attrice e autrice romana, è un personale tributo al testo "Insulti al pubblico" dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke, premio Nobel nel 2019.

Si tratta di un’opera provocatoria in cui il pubblico è coinvolto in modo inedito grazie a un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti.

Attraverso un gioco metateatrale i due attori regalano uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza.

BIGLIETTERIA - Biglietti interi da 8 a 27 euro, riduzioni per studenti, under 26, under 35 e over 65, soci Coop, Mutua Valdarno Fiorentino e Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia e possessori della Carta dello Studente. Lo spettacolo del sabato sera è incluso negli abbonamenti del turno B, quello di domenica pomeriggio nel turno D. I biglietti per tutti gli spettacoli del Teatro Garibaldi sono sempre disponibili in prevendita sul circuito Ticketone (www.ticketone.it/venue/teatro-garibaldi-24496, solo a prezzo intero) e presso i punti vendita Box Office Toscana e Unicoop Firenze (con costi di prevendita). La biglietteria del teatro (Piazza Serristori, 12 – tel. 055.952433) è aperta nei tre giorni precedenti la data dello spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Negli orari di apertura è possibile acquistare i biglietti (senza costi di prevendita) per ciascuno degli spettacoli in calendario al Teatro. Tutte le informazioni su www.teatrogaribaldi.org.