Marco Vichi e Leonardo Gori in biblioteca a Pistoia

Appuntamento d’eccezione per gli appassionati di libri gialli pistoiesi. Giovedì 11 gennaio, alle 17 nell’Auditorium Terzani, invitati dall’Associazione Giallo Pistoia, in collaborazione con gli Amici della San Giorgio, saranno presenti Marco Vichi e Leonardo Gori. I due apprezzati giallisti italiani presenteranno, insieme a Giuseppe Previti e Maurizio Gori di Giallo Pistoia, il libro Un lungo capodanno in noir (Guanda, 2023), l’antologia di racconti gialli a cui hanno prestato la loro arte, oltre ai due scrittori toscani, altri maestri del noir italiano, tra i quali Gianni Biondillo, Luca Crovi Giancarlo De Cataldo e Marcello Fois.

Nell’occasione alcuni brani saranno eseguite delle letture dal libro a cura di Marco Leporatti.

Accesso libero, senza necessità di prenotazione.

