Omicidio a Pisa, blitz fallisce per secondo sospettato: è irreperibile da giorni

Per l'omicidio del 25enne tunisino Ylies Amri avvenuto in centro a Pisa dopo una lite per futili motivi lo scorso 5 gennaio, i carabinieri stanno cercando un altro georgiano ritenuto responsabile. Il primo, 32enne, è in carcere da domenica in stato di fermo, accusato di omicidio in concorso. Ma potrebbe essere l'altro, sparito dalla sua abitazione, ad aver sferrato i colpi mortali armato di coltello. Il blitz avvenuto all'alba non ha sortito effetti. In casa erano presenti moglie e figlio, ma di lui non c'era traccia e nemmeno i presenti hanno saputo dire dove si trovasse. Dal 5 gennaio non è più tornato a casa. Domani l'interrogatorio di garanzia dell'uomo in carcere, che potrebbe dare altri elementi utili.