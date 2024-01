Ospedale, Empoli in Azione: "Rendere sicuro l'ingresso e il pronto soccorso per pazienti e sanitari"

Come partito politico Empoli in Azione vogliamo segnalare alcune criticità che ci sono state segnalate e che riguardano il locale Ospedale San Giuseppe di Empoli, luogo frequentato ogni giorno da numerose persone e da moltissimi lavoratori.

La prima criticità è la pavimentazione posta all’ingresso dell’ospedale, spesso scivolosa quando piove o quando le temperature sono vicine allo zero.

Attualmente la misura di mitigazione del rischio messa in atto dalla Direzione Sanitaria quando le condizioni meteo rendono pericolosa la superficie è quella di segnalare con cartelli gialli “il pericolo caduta”.

Onestamente considerando che il problema è sorto sin dall’inaugurazione dell’Ospedale riteniamo poco rispettosa nei riguardi dell’utenza una simile soluzione. Chiediamo pertanto che si provveda quanto prima ad installare almeno dei tappetti antiscivolo, per permettere alle persone accessi da e per l’ospedale in sicurezza.

L’altra criticità riguarda l’accesso all’ospedale per le persone cieche.

Il percorso tattile attualmente si arresta alla fermata del bus rendendo così impossibile l’accesso in modo autonomo a persone cieche o ipovedenti ai servizi ospedalieri.

A suo tempo suggerimmo, di installare nelle pertinenze dell’ospedale e all’interno dei padiglioni, un sistema wi-fi che permettesse in totale autonomia di muoversi, grazie a dei comandi vocali inviati direttamente al proprio smartphone; questa soluzione permetterebbe di evitare lavori strutturali dentro i padiglioni e allo stesso tempo di consentire agli ipovedenti di essere autonomi.

L’ultima criticità che già tempo fa segnalammo riguarda il pronto soccorso. La maggior parte delle violenze nei riguardi dei sanitari normalmente avvengono in questo reparto.

Mutuando alcuni suggerimenti presi dal mondo dell’aviazione civile sullo studio e gestione delle sale di attesa passeggeri e sulle buone pratiche per contenere le violenze contro i lavoratori, suggeriamo all’Azienda Sanitaria che nella sala di aspetto del nostro pronto soccorso vengano installate file di sedie ognuna con postazione per la ricarica del cellulare, di dotare i locali di buona connessione internet e di accesso wi-fi libero, di fornire dietro cauzione cavi per la ricarica del cellulare.

Studi effettuati nelle sale di attesa degli aeroporti hanno dimostrato che dove sono presenti queste installazioni, normalmente gli episodi di stress o di violenza verso gli operatori diminuiscono drasticamente.

Inoltre, come già segnalato, andrebbero eliminati tutti quegli oggetti come espositori, tavolini, o altri oggetti “non fissati a suolo”, e che possono essere potenzialmente scagliati contro gli operatori, così come tutte le vetrate dovrebbero essere infrangibili.

Riteniamo che queste soluzioni di veloce esecuzione porterebbero benefici sia all’utenza ma soprattutto anche ai tanti lavoratori e lavoratrici che ogni giorno frequentano la struttura.

Fonte: Empoli in Azione