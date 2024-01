Pinocchio in versi raccontato ai bambini della Pediatria ospedale Pistoia

Il burattino più celebre del mondo stamattina ha tenuto compagnia ai bambini ricoverati nella pediatria del San Jacopo grazie al libro scritto dal signor Tullio Ferro “Le Avventure di Pinocchio rivisitate in versi” con le illustrazioni di Raffaele Ferro.

Il signor Ferro per rendere la favola ancora più interessante l’ha trasformata in versi e, dopo averla raccontata a figli e nipoti, ha pensato di realizzare un piccolo libro illustrato da donare “ai bambini ricoverati nell’ospedale della città –ha detto- per strappare loro un sorriso in un momento delicato della loro vita”.

Alla donazione, preceduta dalla lettura ai bambini nella ludoteca della Pediatria pistoiese, erano presenti oltre al direttore della struttura dottor Rino Agostiniani, l’infermiera coordinatrice Stefania Magnanensi, il direttore sanitario del presidio la dottoressa Lucilla Di Renzo e il dirigente infermieristico dottor Fabio Pronti che hanno ringraziato il signor Ferro per l’iniziativa.

Fonte: Ausl Toscana Centro