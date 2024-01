Pontedera cresce: superato il tetto di 30mila abitanti

Pontedera supera per la prima volta i 30mila abitanti. Al 31/12/2023 risultano residenti 30070 persone, di cui 14833 maschi e 15237 femmine. I nuclei familiari sono 13048. Lo scorso anno, al 31 dicembre 2022, i residenti erano 29495. L'anno appena passato segnala un saldo negativo ( -72) per i movimenti naturali (nati e morti) e molto positivo ( +644) per i movimenti in entrata/uscita, che consente al Comune di superare la soglia dei 30.000 residenti.

Così commenta il sindaco Matteo Franconi: "Non è una soglia simbolica né una medaglia ma l'effetto di alcune caratteristiche oggettive che le sono proprie: questa città è viva e attrattiva, un luogo dove poter vivere in ragione dei servizi che mette a disposizione, delle opportunità che offre, delle occasioni che consente, dello spirito che la anima. Una città che sa crescere e dare fiducia a chi la abita e chi la sceglie è una comunità che sa investire sul proprio futuro".