Punto Lega in piazza XX Settembre a Fucecchio in vista delle elezioni

Domani, mercoledì 10 gennaio 2024, la sezione comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier, dalle 9 alle 13 circa, allestirà un punto d'incontro con la cittadinanza in piazza XX Settembre all'ingresso del mercato settimanale, lato Bar Giuliano, dove gli interessati si potranno rivolgere per parlare dei vari problemi del territorio: sicurezza dei cittadini e operazione Strade Sicure (per cui sarà distribuito un apposito volantino), gestione dello smaltimento dei rifiuti, Eco-compattatore, Taric, problemi del centro storico e delle frazioni. Sarà presente tra gli altri, il vice segretario provinciale di Firenze e segretario comunale di Fucecchio Marco Cordone.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa