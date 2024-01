Rapina 86enne nell'androne del palazzo, 51enne in carcere a Firenze

Nei giorni scorsi la polizia di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano nei confronti di un cittadino dei paesi dell’Est Europa di 51 anni indagato per rapina aggravata ad un’anziana.

I fatti si riferiscono allo scorso ottobre quando all’ingresso di un condominio cittadino fu commessa una violenta rapina nei confronti di una donna fiorentina di 86 anni.

La vittima sarebbe stata aggredita alle spalle da una persona travisata mentre si accingeva ad entrare nel portone del condominio, appoggiandosi al bastone.

L’uomo l’avrebbe seguita e, una volta in prossimità dell’androne del palazzo, dopo aver tentato in tutti i modi di portarle via la borsa, non riuscendo nell’intento, anche grazie alla resistenza opposta dall’anziana signora, non si sarebbe risparmiato di aggredirla spingendola contro il muro per poi strapparle il bracciale in oro che indossava al polso e darsi alla fuga.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno quindi passato al setaccio le immagini delle videocamere cittadine, incrociando tutta una serie di elementi che, sulla base di quanto emerso, hanno permesso di raccogliere i gravi indizi di colpevolezza riportati sul provvedimento a firma del Giudice per le Indagini Preliminari e notificato nei giorni scorsi all’interessato.

Il cittadino straniero, già noto alle Forze di polizia, è stato rintracciato sul territorio fiorentino e accompagnato presso il carcere di Sollicciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Questura di Firenze