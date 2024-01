Rapina alla stazione, Bianconi (Lega): "Empoli ostaggio delle baby gang"

Di seguito le dichiarazioni del segretario Lega Empoli –Vinci Tiziana Bianconi a seguito della violenta rapina ad una 83enne e a una 70enne avvenuta il 6 gennaio a Empoli:

Aumento di rapine e furti in strada, i cui autori ultimamente sono giovani e giovanissimi riuniti in baby gang. Gruppetti di minorenni seminano il panico tra i cittadini. Gruppetti di ragazzini anche improvvisati, che sono tuttavia capaci di scatenare allarmanti episodi di inevitabile interesse sociale. L’ultima baby gang, formata da quattro minorenni, ha messo in atto una violenta rapina a danno di due signore di 70 e 83 anni che, il giorno dell'Epifania, passeggiavano nei pressi della stazione di Empoli. È grave l’83enne trascinata e sbattuta a terra per derubarle la borsa. Tra gli adolescenti emerge un’escalation di aggressività, ragazzi di varie estrazioni sociali che si affiancano a compagnie poco raccomandabili, con cui compiono atti riprovevoli: estorsioni a coetanei, furti per strada ai malcapitati, rubano per il gusto di farlo o per un riscatto sociale, aggrediscono talvolta per uno sguardo sgradito, a scuola vanno poco o non vanno affatto, la famiglia, nella migliore delle ipotesi, sopperisce ai loro bisogni primari.

La città di Empoli aggiunge un tassello ad una situazione legata alla microcriminalità grave e tutti noi abbiamo vissuto in prima persona questi fatti o abbiamo avuto amici o conoscenti che hanno passato queste tremenda esperienza da vittime di fatti criminosi.

Il segretario della Lega Empoli - Tiziana Bianconi- che esprime in primo luogo piena solidarietà alla signora Carla Niccolai, gravemente feritan e ai suoi familiari che dovranno affrontare le conseguenze di questo increscioso evento. Inoltre coglie l’occasione per ringraziare gli agenti della Polizia di Stato prontamente intervenuti per la cattura dei malviventi e in particolare il Dott. Zunino per aver coordinato le ricerche con l’ausilio delle telecamere.

"Vogliamo ricordare che oggi le normative per incidere sulle baby gang esistono grazie al Governo di Centrodestra. Il pacchetto di misure approvato inasprisce le sanzioni sui crimini commessi da giovanissimi, dotando di nuovi strumenti legislativi anche i Questori. I minorenni possono essere più facilmente puniti per crimine di questo genere, anche con la carcerazione. Si amplia la platea dei reati per i quali può essere disposta la custodia cautelare. Daspo urbano per i maggiori di 14 anni. Anche in caso di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, è stato previsto il divieto di accesso in determinati luoghi pubblici. Il Governo sta facendo bene la sua parte;l'Amministrazione comunale, invece? Che cosa ha fatto in questi anni di governo della città per arginare criminalità, degrado e sicurezza a Empoli? I cittadini chiedono un cambio di passo e attendono risposte adeguate e interventi mirati, risolutivi e autorevoli".