Rapina a Empoli, l'83enne resta grave: è in attesa di operazione

La signora di 83 anni aggredita per l'Epifania a Empoli è ancora in ospedale in gravi condizioni. La donna è stata rapinata da quattro minorenni nel sottopasso della stazione. La donna sarebbe in attesa di un intervento chirurgico al bracco. Si trova in un letto del San Giuseppe in stato confusionale, in attesa di sapere la data dell'operazione.

Avrebbe riportato anche un trauma cranico con versamento di sangue interno e la frattura del bacino che sarà rivalutata dai medici nei prossimi giorni. Sarà valutata l'operazione anche in questo caso. Illesa la 70enne amica della donna.

La figlia dell'83enne spiega: "La preoccupazione è se possa o meno recuperare la sua autonomia di deambulazione. Una donna di 83 anni con altre problematiche pregresse, che dovrà rimanere almeno un mese a letto, non so come potrà riacquisire la sua autonomia. È viva ma il recupero è lungo. Aspettiamo i nomi dei delinquenti che hanno ridotto così nostra madre".

Proseguono le indagini della polizia anche grazie alla videosorveglianza che ha ripreso i ragazzi. Le foto dei giovani dovrebbero essere mostrate nelle prossime ore alle due vittime.

La donna, racconta la figlia, era stata con un'amica a pranzo nel centro di Empoli e stava tornando nella sua abitazione, non distante dal luogo della rapina, quando i giovani, con la scusa di farle passare, le hanno praticamente accerchiate. Hanno quindi tentato di strattonare la borsa facendo cadere violentemente la vittima a terra e facendole sbattere la testa. La donna ha chiesto aiuto ma i giovani l'avrebbero trascinata per diversi metri cercando di prenderle la borsa.