Addio a Zeno Aluigi. Disse no a Hitler

Cinigiano piange Zeno Aluigi, uno dei cinque giovani del posto che dopo l'8 Settembre 1943 si rifiutarono di passare con i tedeschi, mentre erano all'estero sotto le armi per servire l'Esercito Regio.

Zeno, insieme ad altri quattro ragazzi - lui diciannovenne all'epoca - fu così internato nei lager e messo ai lavori forzati.

Romina Sani, sindaco di Cinigiano, lo ricorda sulla pagina ufficiale del Comune di Cinigiano: "Ho scelto l'immagine, in cui sorride, del documentario "Fu la loro scelta. Racconti di Resistenze. Partigiani e militari prigionieri in Germania, una storia taciuta".Quell'immagine cattura il sollievo nel suo racconto della liberazione, quando nel viaggio di ritorno in Italia, dopo un lungo periodo di prigionia e lavori forzati, passando per il Brennero, su un treno Bologna/Grosseto, arrivato da qualche giorno a Grosseto da suo zio, trovò il mezzo per raggiungere la sua famiglia a Castiglioncello Bandini".

Zeno avrebbe compiuto cento anni fra qualche giorno.