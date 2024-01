Bandi da 10 milioni per lo sviluppo delle foreste con la Regione Toscana

Sono in arrivo due bandi da 10 milioni complessivi per lo sviluppo del settore forestale. Nell’ambito della nuova programmazione delle risorse comunitarie del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, la giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, ha approvato le disposizioni per l’apertura di un bando per il sostegno ad impianti di imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli e un bando per il sostegno agli investimenti produttivi forestali.

Con il sostegno ad impianti di imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli vengono concessi contributi a copertura dei costi sostenuti per realizzare, su superfici agricole, nuovi soprassuoli forestali (cioè la superficie del terreno) e di arboricoltura, e sistemi agroforestali, principalmente per incrementare la superficie forestale, e favorire l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

La dotazione finanziaria è di 4,5 milioni di euro ed è indirizzata a proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole.

"Con questo intervento – spiega il presidente Eugenio Giani - si intende perseguire gli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e gli obiettivi dell’Unione fissati dal Green Deal e dalle Strategie Forestale e per la Biodiversità".

"Questi strumenti – ha detto la vicepresidente Stefania Saccardi - recepiti e attuati dagli strumenti strategici nazionali e regionali, vogliono essere una spinta a promuovere il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile e delle Linee guida europee per “Afforestation and Reforestation”, recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore".

Il secondo bando, per il sostegno agli investimenti produttivi forestali, è invece finalizzato alla copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali volti a promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste in attuazione dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993.

In questo caso la dotazione finanziaria è di 6 milioni di euro.

In particolare l’intervento è rivolto a promuovere l’ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo anche lo sviluppo e il consolidamento di filiere forestali sostenibili in ambito produttivo, ambientale e socioculturale.

"Il miglioramento e la sempre maggiore diversificazione produttiva - prosegue Saccardi - è un passaggio indispensabile per sostenere la competitività delle imprese e delle aziende forestali, non solo sotto il profilo produttivo, ma anche nell’erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici, migliorando, al contempo, la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie che si fanno sempre più frequenti.

Nel mese di gennaio saranno emessi i bandi da parte del Settore Forestazione di Regione Toscana, il cui testo sarà consultabile qua

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa