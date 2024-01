Castelfiorentino piange Rinaldo Borghi, colonna del ciclismo locale

Il ciclismo toscano piange Rinaldo Borghi. Castelfiorentino è in lutto perché è venuta a mancare una delle sue colonne per quanto concerne le due ruote. Una malattia si è portata via Borghi, presidente della Società Ciclistica di Castelfiorentino.

Aveva anche una ditta di autonoleggio e operava da anni nel trasporto locale. Lascia il figlio Federico.

"Mentre ci gustavamo ancora le belle immagini della serata di lunedì, nella quale alla presenza dei grandi del ciclismo toscano e italiano abbiamo presentato il Trofeo del Tour de France, attualmente in esposizione a Castelfiorentino, c’è arrivata una notizia molto brutta per il ciclismo castellano.

Ci ha lasciato un amico caro, il grande Rinaldo Borghi. Era da sempre uno dei nomi più importanti di questa attività sportiva sul nostro territorio.

Rinaldo non stava bene da tempo, purtroppo, ma questo non significa che la sua scomparsa ci sia più lieve. È stato davvero una gran persona, che ricordo con affetto sincero. Le mie condoglianze alla famiglia, in particolare a suo figlio Federico" è quanto ha scritto il sindaco castellano Alessio Falorni.