Accoltellata all'autogrill in A1, svolta nelle indagini: fermato l'ex marito

Svolta nel caso della donna accoltellata all'autogrill di Campi Bisenzio. Un uomo, l'ex marito, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il ferimento della 58enne di Cerveteri (Roma) che stava rientrando a Segrate (Milano) è avvenuto il 26 dicembre 2023 all'area di servizio campigiana sull'A1.

La donna, secondo quanto emerso si trovava in viaggio con le due figlie di circa trent'anni che non avrebbero assistito alla scena perché si trovavano nell'autogrill dell'area di servizio. Dimessa nella serata di Santo Stefano, ha riportato una ferita a una gamba, è stata giudicata guaribile in 15 giorni.

Una conferenza stampa sullo sviluppo delle indagini è stata convocata per oggi alle 17.30 in Procura a Firenze dal procuratore capo Filippo Spiezia che in una nota ha dato notizia del fermo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO