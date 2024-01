Due arresti a distanza di tempo per lo stesso motivo

I carabinieri di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato due persone.

Entrambe, due uomini italiani di 50 e 39 anni, sono stati arrestati perché sorpresi a rubare all'interno di un supermercato di Porta a Mare. in due momenti diversi.

Prima il cinquantenne è stato raggiunto dopo una segnalazione; poi, i militari sono dovuti tornare nel supermercato per fermare il trentanovenne, per lo stesso motivo.

I due, hanno complessivamente sottratto al supermercato merce per il valore di 250 auro