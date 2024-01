Esposto sui lavori per Cencione, il sindaco: "Tutto svolto nel rispetto delle regole. Minoranza usa giustizia per fini politici"

"Riteniamo di aver svolto nel massimo rispetto delle regole tutti i passaggi necessari all'affidamento del progetto di ampliamento del parcheggio del Cencione; secondo l'amministrazione non ci sono rilievi penali o amministrativi da evidenziare. Riponiamo massima fiducia nella Procura e sono fiducioso che sarà fatta piena luce sulla vicenda".

Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, dopo l'esposto alla Procura avanzato della consigliera della lista CambiaMenti, Manola Guazzini, fa sapere che non ci sono irregolarità sull'affidamento dell'incarico e che tutti i passaggi si sono svolti nel pieno rispetto delle regole.

"Questo intervento è, senza ombra di dubbio, strategico e fondamentale per il centro storico, sia dal punto di vista degli esercenti e dei residenti, ma anche da quello dei visitatori - spiega -. Si tratta di un lavoro sollecitato anche da una mozione presentata in Consiglio comunale nel 2023, un'opera che, da un lato, ci consente di avere un numero maggiore di posti auto e, dall'altro, di andare ad intervenire sul consolidamento dell'intero versante.

E proprio questo intervento di consolidamento richiede costi molti elevati rispetto alla complessiva realizzazione del progetto, costi che, confrontati con l'importo speso per l'incarico di cui stiamo parlando, rappresentano una cifra davvero esigua - e conclude -. Il lavoro dello studio di architetti che sta seguendo l'opera sta andando comunque avanti e, verso l'inizio del mese di febbraio, contiamo di poterlo già presentare alla cittadinanza - e conclude -. Questo esposto è l'ultimo di una lunga serie di denunce fatte dalle forze di opposizione, prima al Tar, poi alla Prefettura e infine alla Procura, a dimostrazione della volontà della minoranza di utilizzare la giustizia per perseguire fini politici; ci aspettiamo che questo possa ripetersi d'ora in poi, fino alle elezioni, un modo alternativo di pensare la campagna elettorale, senza confronti o dibattiti nel merito dei temi più importanti del territorio, ma cercando di screditare l'operato dell'amministrazione e la competenza dei nostri uffici".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa